Тариф на электроэнергию вырастет, скоро будет решение, - НКРЭКУ

В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

По его словам, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи. Обсуждаются различные сценарии, "но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения".

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - отметил Тарасюк.