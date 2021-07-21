UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тариф на электроэнергию вырастет, скоро будет решение, - НКРЭКУ

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

По его словам, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи. Обсуждаются различные сценарии, "но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения".

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - отметил Тарасюк.

Напомним, Кабинет министров Украины сохранил цену электроэнергии для населения до 1 августа на уровне 1,68 гривен, продлив действие специальных обязательств.

Читайте РБК-Украина в Google News
НКРЭКУтарифыЭлектроэнергия