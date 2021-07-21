RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення, - НКРЕКП

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Економічній правді" голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги. Обговорюються різні сценарії, "але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення".

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України зберіг ціну електроенергії для населення до 1 серпня на рівні 1,68 гривень, продовживши дію спеціальних зобов'язань.

Читайте РБК-Україна в Google News
НКРЕКПтарифиЕлектроенергія