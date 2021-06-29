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Кабмин сохранил цену электроэнергии для населения до 1 августа на уровне 1,68 гривен

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Украина, Вторник 29 июня 2021 14:43
Кабмин сохранил цену электроэнергии для населения до 1 августа на уровне 1,68 гривен Фото: Кабмин отложил повышение тарифов э/э для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения. Действующая цена для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч сохранена до 1 августа 2021 года.

Постановление Кабмина от №659 от 29 июня обнародовано на Правительственном портале.

Ранее Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа за первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт·ч вступило в силу с 1 января 2021 года.

Этим решением правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6%.

В конце апреля правительство решило продлить механизм ПСО до 30 июня. Цена на электроэнергию была сохранена на уровне 1,68 гривен за 1 кВт-ч.

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