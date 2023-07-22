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Тариф на електроенергію не покриває собівартість, але збільшувати його не планують, - нардеп

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 15:00
Тариф на електроенергію не покриває собівартість, але збільшувати його не планують, - нардеп Фото: Сергій Нагорняк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Навіть після перегляду тарифу на електроенергію для населення його вартість не покриває затрат на виробництво електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка.

"На мою думку, в цьому році українцям не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію. Тому що вже було перше підняття тарифів з 1 червня. Воно дійсно не покриває реальну собівартість сьогодні електроенергії і далеко від ринкової вартості", - сказав він.

Нагорняк додав, що ринкова вартість електроенергії складає приблизно 7 гривень за кВт-год.

Він підкреслив, що ситуація в енергосистемі продовжує бути надскладною через масовані ракетні атаки.

"Одна з проблем, з чим ми зіштовхуємося сьогодні по відновленню нашої енергосистеми це відсутність іноземних компаній, які б могли брати участь у відновленні, вони бояться за своїх фахівців, вони не можуть застрахувати ризики перебування їх в Україні, а українських енергетиків сьогодні призивають до лав Збройних сил України і сьогодні все менше-менше фахових енергетиків залишається в наших енергетичних компаніях", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

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Електроенергія
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