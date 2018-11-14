Тариф на доставку газа для ПАО "Черновцыгаз" остался убыточным

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания продолжает получать 0,72 гривен с 1 куб. м распределенного газа

После повышения с 1 ноября стоимости газа Кабинетом Министров Украины, тариф ПАО "Черновцыгаз" остался без изменений. 88% средств потребителей уплаченных за энергоресурс получает НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

Кабинетом Министров Украины 19 октября 2018 года принято решение об установлении новой цены на газ для населения и религиозных организаций на уровне 8 548,92 гривны за тыс. куб. м. Для газораспределительной компании "Черновцыгаз" тариф с 2016 года остается без изменений. Компания продолжает получать 0,72 гривен с 1 куб. м распределенного газа.

"Тариф на услуги по распределению газа должен адекватно отражать расходы на обеспечение безопасности и стабильной работы системы газоснабжения. К примеру, в странах Евросоюза, где состояние сетей значительно лучше, чем в Украине, судьба транспортировки и распределения в цене природного газа составляет в среднем 26%. Даже после роста цены на природный газ, доля тарифа, который получают газораспределительные предприятия в нашем государстве составляет 10-10,5%", - отмечает председатель правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Таким образом, по уровню цен на природный газ для населения Украина приблизилась к стандартам ЕС, а в вопросе экономической обоснованности распределения средств создаются условия, которые несовместимы с задачами по уменьшению производственно-технических потерь газа, обеспечения безаварийного и бесперебойного снабжения газа потребителям и надлежащего уровня их обслуживания. Ведь именно из тарифных поступлений финансируется модернизация газовых сетей области, установка, поверка и замена счетчиков, работы служб компании, в том числе аварийно-диспетчерской.

Новая цена вступила в силу с 1 ноября текущего года. Главным выгодоприобретателем повышение стоимости газа стал НАК "Нафтогаз Украины". По решению правительства, цена продажи природного газа "Нафтогаза" была увеличена с 4,9 до 6,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (без НДС).