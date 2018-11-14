Тариф на доставку газу для ПАТ "Чернівцігаз" залишився збитковим

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія продовжує отримувати 0,72 гривень з 1 куб. м розподіленого газу

Після підвищення з 1 листопада вартості газу Кабінетом Міністрів України, тариф ПАТ "Чернівцігаз" залишився без змін. 88% коштів споживачів сплачених за енергоресурс отримує НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

Кабінетом Міністрів України 19 жовтня 2018 року прийнято рішення про встановлення нової ціни на газ для населення та релігійних організацій на рівні 8 548,92 гривні за тис. куб. м. Для газорозподільної компанії "Чернівцігаз" тариф з 2016 року залишається без змін. Компанія продовжує отримувати 0,72 гривень з 1 куб. м розподіленого газу.

"Тариф на послуги з розподілу газу повинен адекватно відображати витрати на забезпечення безпеки і стабільної роботи системи газопостачання. До прикладу, в країнах Євросоюзу, де стан мереж значно кращий, ніж в Україні, доля транспортування та розподілу в ціні природного газу становить в середньому 26%. Навіть після зростання ціни на природний газ, частка тарифу, який отримують газорозподільні підприємства в нашій державі складає 10-10,5%", - зауважує голова правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Таким чином, за рівнем цін на природний газ для населення Україна наблизилась до стандартів ЄС, а в питанні економічної обґрунтованості розподілу коштів створюються умови, які несумісні із завданнями по зменшенню виробничо-технічних втрат газу, забезпечення безаварійного і безперебійного постачання газу споживачам та належного рівня їх обслуговування. Адже саме з тарифних надходжень фінансується модернізація газових мереж області, встановлення, повірка й заміна лічильників, роботи служб компанії, зокрема й аварійно-диспетчерської.

Нова ціна набрала чинності з 1 листопада поточного року. Головним вигодонабувачем підвищення вартості газу став НАК "Нафтогаз України". За рішенням уряду, ціну продажу природного газу "Нафтогазу" було збільшено з 4,9 до 6,2 тис. гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).