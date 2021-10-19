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Таран о военной помощи США: повышает наши возможности на Донбассе

Автор: Сергей Новиков

Военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Кроме того, она повышает боевые способности Украины на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министров обороны Украины и США.

"Помощь от США увеличивает наши возможности. Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - отметил Андрей Таран.

По его словам, помощь США повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Кроме того, Украина получает средства контрбатарейной борьбы.

"Поэтому, насколько эффективна (помощь, - ред.)? Очень эффективна", - добавил Таран.

Напомним, накануне Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это помощь, о которой во время визита в США договаривался президент Владимир Зеленский.

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Вооруженные силы УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДонбасс