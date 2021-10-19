Таран про військову допомогу США: підвищує наші спроможності на Донбасі

"Допомога від США збільшує наші спроможності. Наша система зв'язку на передовій базується на американських засобах радіозв'язку, засобах криптозахисту, вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення", - зазначив Андрій Таран.

За його словами, допомога США підвищує бойові спроможності України на морі, оскільки поставляються кораблі класу Island і ще будуть поставлятися швидкісні кораблі класу Mark 6.

Крім того, Україна отримує засоби контрбатарейної боротьби.

"Тому, наскільки ефективна (допомога, - ред.)? Дуже ефективна", - додав Таран.