ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 13:50
США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины Фото: техническая помощь от США (mil.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это вторая партия для Вооруженных сил по результатам договоренностей, достигнутым президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что первая включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. С целью достижения полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров реализована инициатива президента по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", - отметил уполномоченный управления Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

В ближайшее время ожидается поступление третьей партии груза от США. Общая сумма материальных средств, которые передадут ВСУ, составляет 60 млн долларов. Это дополнительная помощь к ранее согласованному объему на 250 млн долларов.

Напомним, первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров