США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины
Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это вторая партия для Вооруженных сил по результатам договоренностей, достигнутым президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Сообщается, что первая включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.
"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. С целью достижения полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров реализована инициатива президента по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", - отметил уполномоченный управления Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.
В ближайшее время ожидается поступление третьей партии груза от США. Общая сумма материальных средств, которые передадут ВСУ, составляет 60 млн долларов. Это дополнительная помощь к ранее согласованному объему на 250 млн долларов.
Напомним, первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.