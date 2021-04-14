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Таран: военное присутствие РФ в Беларуси изменит "правила игры" для всей Восточной Европы

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран предупредил об опасности постоянного военного присутствия России на территории Беларуси. По его мнению, это изменит "правила игры" для всей Восточной Европы.

Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Как заявил Таран на заседании подкомитета, Евросоюзу нужно учитывать развитие ситуации в Беларуси.

"Мы также должны учитывать развитие (ситуации - ред.) в Беларуси, что потенциально может привести к постоянному военному присутствию РФ в этой стране. Если это случится, это будет изменением "правил игры" не только для Украины, но и для всей Восточной Европы, особенно в сочетании с российской военной группировкой в Калининградской области", - подчеркнул министр.

Напомним, в конце февраля эстонская разведка предупреждала, что существует угроза нападения России на Украину с территории Беларуси. Москва пытается превратить Беларусь фактически на еще один военный округ.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что от связки Беларуси с Россией зависит, будет ли война в регионе. В то же время Лукашенко не хочет спешить с интеграцией Беларуси с РФ.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияБеларусьАндрей Таран
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