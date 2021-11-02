Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду", - отметил он.
Напомним, сегодня профильный комитет Верховной рады территорий поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Именно он является кандидатом на нового главу Министерства обороны.
Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Таран уходит из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.
РБК-Украина также писало о том, какие еще планируются перестановки в Кабмине.