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Федоров может сохранить пост вице-премьера в новом Кабмина

Новости » Политика     04.03.2020 - 13:50
Федоров может сохранить пост вице-премьера в новом Кабмина
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Федоров подал декларацию кандидата на пост вице-премьера

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в новом Кабмине может сохранить свою должность. Это следует из поданной 4 марта декларации кандидата на должность.

Согласно поданной декларации, доходы Федорова в 2019 году составили почти 5 млн гривен, из которых более 250 тысяч - это зарплата в Кабмине, остальные - доход от бизнеса. При этом его супруга за прошлый год задекларировала 11 тысяч гривен соцпомощи.

Федоров в банке хранит более 460 тысяч гривен, более 6 тыс. долларов и 3 тыс. евро. Кроме того, у него есть 200 тыс. долларов наличными. Он также внес в декларацию дом в Запорожской области и две квартиры в Киеве, одну из которых он арендует.

В собственности Федорова находятся компании ООО "5 Служба", ООО "СММСТУДИО" и доля в ООО "СТАДИМИР".

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что в новом Кабмине могут остаться Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков.

В "Слуге народа" сегодня уже подтвердили, что у президента Владимира Зеленского нет кандидатуры на замену Авакова.

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