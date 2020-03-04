Таран і Лазебна подали декларації кандидатів до нового Кабміну

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Таран і Лазебна можуть очолити Міноборони і Мінсоцполітики

На посади в новому Кабміні офіційно претендують Андрій Таран і Марина Лазебна, які можуть очолити Міноборони і Мінсоцполітики відповідно. Це випливає з поданих декларацій кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, опублікованих в електронному реєстрі.

Згідно з декларацією, Таран володіє квартирою в Києві та двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищує гектар. У його власності також знаходяться авто Buick LaCrosse, Infiniti G35 і Mercedes-Benz А-класу. За минулий рік Таран заробив понад 300 тис. гривень, отримав понад 180 тис. гривень пенсії і 10 тис. гривень матеріально допомоги.

Готівкою майбутній міністр оборони зберігає 21 тис. доларів, 5 тис. євро та понад 16 тис. гривень. Крім того, на нього відкрито 11 банківських рахунків, сума вкладів не розголошується.

У Марини Лазебної та її сім'ї є чотири квартири в Києві, а також ділянка в Київській області та житловий будинок. Сім'я володіє новими елітними автомобілями Audi Q7 і Lexus RX 200T загальною вартістю понад 4 млн гривень. Минулого року бізнес Лазебної приніс їй майже 0,5 млн гривень доходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нинішній віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров може зберегти посаду в новому Кабміні.