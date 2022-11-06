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У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія

Фото: у Танзанії впав пасажирський літак (twitter.com/TanzaniaInsight)
Автор: Наталія Юрченко

Пасажирський літак ATR-42-500 танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Авіакатастрофа сталася сьогодні, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний танзанійський телеканал TBC.

Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба.

Місцеві ЗМІ зазначають, що причиною падіння став шторм та сильні дощі. За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу.

На місці аварії продовжується рятувальна операція. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 19 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в російському Іркутську літак впав на двоповерховий будинок.

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ТанзаніяАвиакатастрофа