В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

Пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Авиакатастрофа произошла сегодня, 6 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный танзанийский телеканал TBC.
Самолет направлялся из столицы страны Дар-эс-Салам в город Мванз. Авария произошла, когда самолет пытался приземлиться в аэропорту города Букоба.
Местные СМИ отмечают, что причиной падения стали штормы и сильные дожди. По предварительным данным, на борту находились 53 человека. Из них четыре члена экипажа.
На месте аварии продолжается спасательная операция. Известно, что удалось спасти не менее 19 человек.
Напомним, недавно в российском Иркутске самолет упал на двухэтажный дом.
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