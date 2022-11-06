В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

Пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Авиакатастрофа произошла сегодня, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный танзанийский телеканал TBC.

Самолет направлялся из столицы страны Дар-эс-Салам в город Мванз. Авария произошла, когда самолет пытался приземлиться в аэропорту города Букоба.

Местные СМИ отмечают, что причиной падения стали штормы и сильные дожди. По предварительным данным, на борту находились 53 человека. Из них четыре члена экипажа.

На месте аварии продолжается спасательная операция. Известно, что удалось спасти не менее 19 человек.