В Танзании разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В субботу, 3 августа, в Танзании произошла авария легкомоторного четырехместного самолета Sling, который принадлежал компании из Южной Африки, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, авария самолета, принадлежавшего южноафриканской компании U-Dream Global произошла около 07:30 утра вскоре после вылета из аэропорта Табора. Сразу после падения самолет загорелся.

По данным комиссара района Сиконге Переса Магири, в результате авиакатастрофы погибли пилот и пассажир самолета. Обе жертвы были гражданами Южной Африки.

Кроме того, в Управлении гражданской авиации Танзании добавили, что самолет, войдя в воздушное пространство страны двигаясь в Малави, сообщил о неисправности двигателя перед тем, как пропал с радаров.

Напомним, ранее сообщалось, что близ западного побережья Канады произошла авария небольшого гидросамолета Cessna 208. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще пятеро пострадали. Катастрофа произошла на острове Адденброк, что за 100 км от города Порт-Харди в Британской Колумбии.

РБК-Украина писало, что в горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет. Самолет врезался в скалу на высоте около 2300 метров, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.