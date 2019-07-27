В Канаде произошла авария гидросамолета, есть жертвы

Фото: гидросамолет Cessna 208 (Alaska Seaplanes)

В результате авиакатастрофы погибли 4 человека

За 100 километров до западного побережья Канады произошло крушение небольшого гидросамолета, в результате чего погибли 4 человека и еще 5 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Как сообщается, катастрофа гидросамолета Cessna 208 произошла на острове Адденброк, что за 100 км от города Порт-Харди в Британской Колумбии. В результате инцидента погибли 4 человека, еще пять - пострадали. Все пострадавшие были доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что самолет совершал чартерный рейс на остров Калверт, который расположен вблизи с островом Адденброк. Катастрофа могла произойти из-за погодных условий - дождя и плохой видимости.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 26 июля в Черновицкой области произошла авария дельтаплана. В результате падения дельтаплана пострадали два человека, они были сразу госпитализированы. Причины авиакатастрофы сейчас расследуются.

Кроме того, в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека. Самолет разбился вблизи села Млины, Лохвицкого района. Он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

РБК-Украина писало, что в результате авиакатастрофы небольшого самолета в Альпах погибли по меньшей мере 3 человека. Самолет врезался в скалу на высоте почти 2300 метров неподалеку от города Лейташ, что на границе с Германией.