Танцюємо під російську дудку: у Литві різко висловилися щодо скандалу навколо ОБСЄ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив занепокоєння щодо майбутнього ОБСЄ. Він стверджує, що ця організація ризикує стати безсильною через поступки США та Європи перед Росією в питаннях керівництва та вибору головуючої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим. Якщо існує організація, яку можна назвати з фактично "мертвим мозком", то у нас є всі шанси побачити, як ОБСЄ стає такою", - підкреслив міністр закордонних справ Литви.

Ландсбергіс зазначив, що ОБСЄ висунула Мальту на роль головуючої країни, як компроміс після конфлікту, викликаного Росією та Білоруссю, які виступили проти Естонії.

Бойкот зустрічі ОБСЄ

Нагадаємо, Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія). Крім Лаврова, до складу російської делегації також увійде речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку називають "рупором кремлівської пропаганди".

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання у Північній Македонії через те, що Росія зловживає платформою ОБСЄ.

Варто зазначити, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про рішення не брати участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Однак, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель все ж поїде на зустріч ОБСЄ. Він пояснив це рішення тим, що хтось на засіданні має опонувати Росії. Також приїхати на зустріч зголосився і держсекретар США Ентоні Блінкен.

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