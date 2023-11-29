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Блінкен приїде на засідання ОБСЄ, де буде Лавров та яке бойкотують Україна і країни Балтії

США, Середа 29 листопада 2023 09:01
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Блінкен приїде на засідання ОБСЄ, де буде Лавров та яке бойкотують Україна і країни Балтії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі глави МЗС Росії Сергія Лаврова, яке бойкотують Україна та країни Балтії.

Про це повідомив журналістам представник Держдепартаменту США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на питання про можливість будь-якої зустрічі між Блінкеном і Лавровим, високопосадовець відповів: "Ми цього не очікуємо".

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти 30 листопада -1 грудня в Скоп'є. Глави МЗС України, Латвії, Естонії та Литви заявили, що бойкотуватимуть це засідання через присутність там Лаврова.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - сказав представник Держдепартаменту США.

На питання, з яким повідомленням Ентоні Блінкен їде на це засідання, представник Держдепу сказав: "Я вважаю, що ОБСЄ є справді важливою інституцією для розв'язання політичних питань та питань із прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності північномакедонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ".

Бойкот зустрічі ОБСЄ

Нагадаємо, Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія). Крім Лаврова, до складу російської делегації ОБСЄ також увійде речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку називають "рупором кремлівської пропаганди".

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Північній Македонії через те, що Росія зловживає платформою ОБСЄ.

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що також не братимуть участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде Лавров.

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель приїде на зустріч, щоб представити погляди Європи і опонувати поглядам Росії.

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