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Танкові сили ЗСУ вже більш ніж на 50% складаються з трофейної техніки, - британська розвідка

Фото: половина танків ЗСУ - трофейні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половина танкового парку України складається з трофейних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, перепрофільована трофейна російська техніка наразі становить значну частину військової техніки України. Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та близько 650 інших бронемашин з моменту вторгнення.

За даними британської розвідки, "більше половини танкового парку України, що діє нині, потенційно складається з трофейних машин".

Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни. "В умовах сильної напруги російських формувань на кількох ділянках і дедалі більшої деморалізації військ Росія, швидше за все, продовжить втрачати важке озброєння", - вважають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, успішний наступ ЗСУ у Херсонській області поставив перед Москвою дилему: бігти за Дніпро чи залишитися і оборонятися.

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Збройні сили України