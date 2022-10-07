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Танковые силы ВСУ уже более чем на 50% состоят из трофейной техники, - британская разведка

Фото: половина танков ВСУ - трофейные (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские вооруженные силы оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, перепрофилированная трофейная российская техника теперь составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины. "В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и все большей деморализации войск Россия, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставило перед Москвой дилемму: бежать за Днепр или остаться и обороняться.

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Вооруженные силы Украины