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Танки вошли в Николаев, терроборона дала бой, - глава ОГА

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Николаев, Суббота 26 февраля 2022 20:37
Танки вошли в Николаев, терроборона дала бой, - глава ОГА Фото: в Николаеве идут бои (facebok com oleg banderas)
Автор: Владислав Красинский

Российские танки прошли через Николаев со стрельбой. Город не потерян, территориальная оборона дала бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.

"Живой я! Нас не атаковали. Обошли, но они в городе. Танки прошли через город со стрельбой. Они отходят, наши их догоняют", – написал он.

Позже Ким уточнил, что территориальная оборона продолжает отстаивать город. Защитники ждут поддержки Вооруженных Сил.

Главные события войны России против Украины мы описываем в онлайн-репортаже.

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