Танки вошли в Николаев, терроборона дала бой, - глава ОГА
Фото: в Николаеве идут бои (facebok com oleg banderas)
Российские танки прошли через Николаев со стрельбой. Город не потерян, территориальная оборона дала бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
"Живой я! Нас не атаковали. Обошли, но они в городе. Танки прошли через город со стрельбой. Они отходят, наши их догоняют", – написал он.
Позже Ким уточнил, что территориальная оборона продолжает отстаивать город. Защитники ждут поддержки Вооруженных Сил.
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