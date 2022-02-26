Танки увійшли до Миколаєва, терроборона дала бій, - голова ОДА
Фото: у Миколаєві точаться бої (facebok com oleg banderas)
Російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Місто не втрачено, територіальна оборона дала бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма в Telegram.
"Живий я! Нас не атакували. Обійшли, але вони в місті. Танки пройшли через місто зі стріляниною. Вони відходять, наші їх наздоганяють", - написав він.
Пізніше Кім уточнив, що територіальна оборона продовжує відстоювати місто. Захисники чекають підтримки Збройних Сил.
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