Танки на улице, цензура и "красный" код. В Китае разгорелся банковский скандал

Что произошло

Эпицентром протестов стал город Чжэнчжоу провинции Хэнань после того, как четыре местных банка "заморозили" вклады своих клиентов.

На протяжении трех месяцев люди выходят на митинги, пытаясь вернуть деньги, которые они разместили на сберегательные счета в банках через онлайн-платформы. Данная схема привлекла большое число вкладчиков со всей страны высокой процентной ставкой.

В апреле клиенты банков обнаружили, что доступ к деньгам заблокирован. Власти объяснили "заморозку" средств подозрением в финансовом мошенничестве акционеров учреждений.

Всего в четырех банках провинции Хэнань и одном банке соседней провинции Аньхой были заблокированы вклады на сумму 39 млрд юаней (почти 6 млрд долларов).

Помимо банковского скандала в Китае проходят ипотечные протесты. Покупатели отказываются платить по кредитам за недостроенные проекты жилых домов.

Избиения и бронетехника на улицах

Вкладчики хэнаньских банков неоднократно собирались у здания Центрального банка Китая в Чжэнчжоу. Мирные акции с флагами к июлю стали массовыми, начались столкновения с правоохранителями.

По информации ВВС, для подавления митингов 10 июля служба безопасности задействовала охрану, переодетую в штатское.

Демонстрантов в Чжэнчжоу разгоняли силой, многих затолкали в автобусы и отправили в импровизированные места заключения по всему городу - от гостиниц, школ до заводов. Десятки пострадавших обратились в больницу.

Также протесты охватили провинции Аньхой и Шаньдунь. Для защиты банков на улицах городского округа Жичжао появилась военная техника. Очередь из танков выстроилась в одном из кварталов, чтобы защитить здание финучреждения от проникновения демонстрантов.

Для подавления протестов используют цензуру и "коды здоровья"

Видео с митингов и новости о протестах фильтруются в китайских соцсетях. Популярные хештеги в соцсети Weibo с миллионными просмотрами заменяют уведомлениями о незаконности публикации. Видео очевидцев с митингов удаляют из китайского TikTok. Цензоры блокируют группы, где протестующие обмениваются сообщениями.

Также власти Китая манипулировали "кодами здоровья" демонстрантов, которые используются для ограничения перемещений больных коронавирусом.

Многие протестующие в Чжэнчжоу заметили, что когда они прибыли в город, их статус в приложении сменился на "красный". Это означало запрет на посещение общественных мест. Такие действия официальных лиц вызвали еще большую волну недовольства среди населения.

Власти обвиняют банки в мошенничестве

Банковский регулятор и полиция Китая заявляют, что расследование в отношении банков продолжается, а несколько подозреваемых уже арестованы. Организатором аферы назвали основного акционера - компанию Henan New Fortune.

По данным полиции, схема мошенничества действовала с 2011 года. Она включала создание онлайн-платформ для продвижения банковских продуктов и привлечение новых клиентов обещанием высокой доходности вкладов. Для перевода средств вкладчикам могли использоваться фиктивные кредиты.

Чтобы разрядить ситуацию, 15 июля власти Китая объявили о начале выплат клиентам банков. С 25 июля будут возвращены средства лицам с депозитами до 100 тысяч юаней в провинции Хэнань и стартуют выплаты клиентам с депозитами в размере 50-100 тысяч юаней в Аньхое.

Однако, как пишет The New York Times, многие вкладчики опасаются, что никогда не увидят своих денег.

Демонстранты считают, что полиция и регулирующие органы сделали слишком мало для защиты их интересов. Некоторые задаются вопросом, игнорировали ли власти более ранние признаки мошенничества.