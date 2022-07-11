В Китае полиция жестко подавила масштабный протест гражданских: что произошло

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

С апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов. Вкладчики устраивали несколько демонстраций, однако их требования оставались без внимания.

В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая, чтобы начать самую крупную акцию с начала пандемии COVID-19 в стране.

Citizens storm the Bank of China in Zhengzhou over bank account freezes. Banks froze millions of dollars in deposits last April, simply explaining to savers that they need to upgrade their internal systems. Since then, customers have not received any kind of communication. pic.twitter.com/XS9zuXRuEK — RadioGenova (@RadioGenova) July 10, 2022

Толпа, среди которой были старики и дети, заняли места на лестнице банка и скандировали лозунги. Использование флагов для демонстрации патриотизма является обычной стратегией для протестующих, чтобы показать, что их недовольство направлено только против местных органов власти.

Противостояние между правоохранителями и протестующими началось неожиданно. Как отмечают очевидцы, полиция сбивала с лестницы людей, в том числе женщин и пожилых людей. Одна из митингующих отметила, что во время сопротивления ей повредили руку, другой же 45-летний мужчина заявил, что его толкали ногами после того, как повалили на землю.

"Я не ожидал, что в этот раз они будут столь жестокими и беззастенчивыми. Не было никакой связи, никакого предупреждения, прежде чем они жестоко разогнали нас", - заявил один из протестующих.

Протестующих посадили в десятки автобусов и отправили в импровизированные места заключения по всему городу - от гостиниц, школ до заводов.