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В Китае полиция жестко подавила масштабный протест гражданских: что произошло

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 13:28
В Китае полиция жестко подавила масштабный протест гражданских: что произошло Фото: в Китае полиция жестко подавила масштабный протест гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские власти жестко разогнали мирный протест вкладчиков. Гражданские пытались вернуть свои сбережения из банков, столкнувшихся с кризисом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

С апреля текущего года четыре банка в центральной китайской провинции Хэнань заморозили вклады на миллионы долларов. Вкладчики устраивали несколько демонстраций, однако их требования оставались без внимания.

В это воскресенье более тысячи вкладчиков со всего Китая собрались напротив отделения центрального банка Китая, чтобы начать самую крупную акцию с начала пандемии COVID-19 в стране.

Толпа, среди которой были старики и дети, заняли места на лестнице банка и скандировали лозунги. Использование флагов для демонстрации патриотизма является обычной стратегией для протестующих, чтобы показать, что их недовольство направлено только против местных органов власти.

Противостояние между правоохранителями и протестующими началось неожиданно. Как отмечают очевидцы, полиция сбивала с лестницы людей, в том числе женщин и пожилых людей. Одна из митингующих отметила, что во время сопротивления ей повредили руку, другой же 45-летний мужчина заявил, что его толкали ногами после того, как повалили на землю.

"Я не ожидал, что в этот раз они будут столь жестокими и беззастенчивыми. Не было никакой связи, никакого предупреждения, прежде чем они жестоко разогнали нас", - заявил один из протестующих.

Протестующих посадили в десятки автобусов и отправили в импровизированные места заключения по всему городу - от гостиниц, школ до заводов.

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