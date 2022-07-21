Танки на вулиці, цензура та "червоний" код. У Китаї спалахнув банківський скандал

Що сталося

Епіцентром протестів стало місто Чженчжоу провінції Хенань після того, як чотири місцеві банки "заморозили" вклади своїх клієнтів.

Упродовж трьох місяців люди виходять на мітинги, намагаючись повернути гроші, які вони розмістили на ощадні рахунки у банках через онлайн-платформи. Ця схема залучила велику кількість вкладників з усієї країни високою відсотковою ставкою.

У квітні клієнти банків виявили, що доступ до грошей заблоковано. Влада пояснила "заморожування" коштів підозрою у фінансовому шахрайстві акціонерів установ.

Загалом у чотирьох банках провінції Хенань та одному банку сусідньої провінції Аньхой було заблоковано вклади на суму 39 млрд юанів (майже 6 млрд доларів).

Окрім банківського скандалу в Китаї відбуваються іпотечні протести. Покупці відмовляються сплачувати кредити за недобудовані проекти житлових будинків.

Побиття та бронетехніка на вулицях

Вкладники хенаньських банків неодноразово збиралися біля Центрального банку Китаю в Чженчжоу. Мирні акції із прапорами до липня стали масовими, почалися зіткнення із правоохоронцями.

За інформацією ВВС, для придушення мітингів 10 липня служба безпеки задіяла охорону, перевдягнуту в цивільне.

Демонстрантів у Чженчжоу розганяли силою, багатьох заштовхали в автобуси та відправили до імпровізованих місць ув'язнення по всьому місту - від готелів, шкіл до заводів. Десятки постраждалих звернулися до лікарні.

Також протести охопили провінції Аньхой та Шаньдунь. Для захисту банків на вулицях міського округу Жічжао з'явилася військова техніка. Черга з танків вишикувалася в одному із кварталів, щоб захистити будівлю фінустанови від проникнення демонстрантів.

Для придушення протестів використовують цензуру та "коди здоров'я"

Відео з мітингів та новини про протести фільтруються у китайських соцмережах. Популярні хештеги у соцмережі Weibo з мільйонними переглядами замінюють повідомленнями про незаконність публікації. Відео очевидців із мітингів видаляють із китайського TikTok. Цензори блокують групи, де протестувальники обмінюються повідомленнями.

Також влада Китаю маніпулювала "кодами здоров'я" демонстрантів, які використовуються для обмеження переміщень хворих на коронавірус.

Багато протестувальників у Чженчжоу помітили, що коли вони прибули до міста, їх статус у додатку змінився на "червоний". Це означало заборону відвідування громадських місць. Такі дії офіційних осіб викликали ще більшу хвилю невдоволення серед населення.

Влада звинувачує банки в шахрайстві

Банківський регулятор і поліція Китаю заявляють, що розслідування щодо банків триває, а кілька підозрюваних вже заарештовано. Організатором афери назвали основного акціонера – компанію Henan New Fortune.

За даними поліції, схема шахрайства діяла з 2011 року. Вона включала створення онлайн-платформ для просування банківських продуктів та залучення нових клієнтів обіцянкою високої прибутковості вкладів. Для переказу коштів вкладникам могли використовуватись фіктивні кредити.

Щоб розрядити ситуацію, 15 липня влада Китаю оголосила про початок виплат клієнтам банків. З 25 липня буде повернено кошти особам з депозитами до 100 тисяч юанів у провінції Хенань і стартують виплати клієнтам з депозитами в розмірі 50-100 тисяч юанів в Аньхої.

Однак, як пише The New York Times, багато вкладників побоюються, що ніколи не побачать своїх грошей.

Демонстранти вважають, що поліція та регулюючі органи зробили надто мало для захисту їхніх інтересів. Деякі запитують, чи не ігнорувала влада більш ранні ознаки шахрайства.