Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо

Операції ЛСР та рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Нещодавно бійці здійснили черговий рейд на територію Бєлгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових Росії.

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