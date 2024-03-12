Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно

В настоящее время известно, что в прорыве границы РФ принимают участие Легион "Свобода России" (ЛСР), Российский добровольческий корпус и добровольцы "Сибирского батальона".

Да, сегодня утром бойцы ЛСР анонсировали возвращение на территорию России. Свои действия они обосновали годами неволи под руководством российских властей и желанием освободить народ РФ от диктатуры Кремля.

"Легион идет на "выборы", - подытожили они.

Впоследствии источники РБК-Украина подтвердили, что на территорию Белгородской области вошли российские добровольцы. Согласно сообщениям известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района.

Также на территорию РФ вошли российские добровольцы "Сибирского батальона". Они опубликовали соответствующее видео, где группа бойцов продвигается вдоль лесного массива.

"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ", - говорится в их сообщении.

Позже ЛСР показали кадры по прорыву границы РФ. На них видно, что российские добровольцы совершили мероприятие на территорию врага в ночное время суток на тяжелой технике.

По данным Telegram-канала "Жесть Белгород", в настоящее время Грайворонский район находится под обстрелами. Там сообщают о якобы сбитии российским ПВО восьми реактивных снарядов и разрушениях.