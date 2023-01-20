Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Нагадаємо, що росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.

Також українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.