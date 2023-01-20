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Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків - 3139 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2129 (+7) од,
  • РСЗВ - 442 (+0) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+0) од,
  • гелікоптерів - 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).

Нагадаємо, що росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.

Також українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.

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