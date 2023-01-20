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Танки и 770 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

По данным к утру пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 300 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 20.01 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 113 300 (+770) человек ликвидировано,
  • танков - 3139 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
  • РСЗО - 442 (+0) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
  • крылатых ракет - 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
  • специальной техники - 190 (+0).

Напомним, что россияне сосредоточивают основные усилия на ведомых наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.

Также украинские военные постепенно продвигаются возле Сватового, а россияне пытались атаковать в Запорожской области.

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Генштаб ВСУВойна России против Украины