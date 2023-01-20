Танки и 770 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

По данным к утру пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 300 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Напомним, что россияне сосредоточивают основные усилия на ведомых наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.

Также украинские военные постепенно продвигаются возле Сватового, а россияне пытались атаковать в Запорожской области.

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