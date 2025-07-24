Танки та 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

Ситуація на фронті 23 липня

Генштаб повідомляв, що 23 липня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські загарбники атакують найбільше на Покровському напрямку.

За даними ISW, окупанти нещодавно просунулися на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.

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