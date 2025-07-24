Українці просунулися в районі Часового Яру: нові карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Часового Яру, а російські - на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Східна вісь

Курський напрямок. Російські війська атакували в невстановлених районах Курської області 22 і 23 липня. Так звані "воєнкори" РФ повідомили, що українські війська атакували в напрямку Глушково і Теткіно.

Сумська область. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми). Вони атакували також у районі Юнаківки, Садків і Ворачиного.

Харківська область. 23 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте підтверджених успіхів не досягли. Російські "воєнкори" оголосили, ніби ЗС РФ просунулися на захід від Вовчанська.

Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Москівки, Соболівки, Голубівки, Західного, Дворічної та Кам'янки, а також неподалік Степової Новоселівки та Піщаного.

Лиманський напрямок. 23 липня окупаційні війська продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Росіяни провели операції в напрямку Шандриголового, в районі Колодязі, Зеленої Долини, Мирного і Ямполівки, а також у районі Торського і Серебрянського лісу.

Донецька область

Сіверський напрямок. Пропагандисти повідомили, ніби росіяни просунулися на північ від Івано-Дарівки. Вони атакували в районі Дронівки, Шипилівки, Григорівки та Серебрянки.

Пропагандисти повідомили, ніби росіяни просунулися на північ від Івано-Дарівки. Вони атакували в районі Дронівки, Шипилівки, Григорівки та Серебрянки. Часів Яр. Геолокаційні дані показують, що українські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Злагоди на південному заході Часова Яру.

Геолокаційні дані показують, що українські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Злагоди на південному заході Часова Яру. Торецький напрямок. Російські війська атакували в районі самого Торецька, а також у районі Диліївки, Олександро-Калинового, Русина Яру, Попова Яру і Полтавки.

Російські війська атакували в районі самого Торецька, а також у районі Диліївки, Олександро-Калинового, Русина Яру, Попова Яру і Полтавки. Покровський напрямок . Росіяни продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Вони атакували в районі Миролюбівки, Затишку, Новоторецького, Бойківки, Червоного Лиману, Володимирівки, Федорівки, Родинського та на багатьох інших ділянках у районі Покровська.

. Росіяни продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Вони атакували в районі Миролюбівки, Затишку, Новоторецького, Бойківки, Червоного Лиману, Володимирівки, Федорівки, Родинського та на багатьох інших ділянках у районі Покровська. Новопавлівський напрямок. Війська окупантів атакували в районі Муравки, Олексіївки, Новоукраїнки, Зеленого Кута, Дачного і Горіхового; а також у районі Піддубного, Воскресенки та Олександрограда.

Південна вісь

Запорізька область. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні дані показують, що це сталося в районі села Плавні.

На Херсонському напрямку окупаційні війська успіхів не досягли.