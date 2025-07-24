Танки и 1050 солдат: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Ситуация на фронте 23 июля

Генштаб сообщал, что 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновений. Российские захватчики атакуют больше всего на Покровском направлении.

По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.

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