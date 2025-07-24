Танки и 1050 солдат: Генштаб обновил потери РФ на фронте

За минувшие сутки, с 23 на 24 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1050 российских солдат и три танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Генштаб сообщал, что 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновений. Российские захватчики атакуют больше всего на Покровском направлении.
По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.
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