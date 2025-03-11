Танки, ракета та особовий склад: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Втрати росіян

Нагадаємо, у добу з 9 на 10 березня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 241 дрон та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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