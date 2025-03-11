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Танки, ракета и личный состав: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки, 10 марта, Силы обороны "отминусовали" еще около 1300 российских террористов. Также были уничтожены десятки боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава около 887620 (+1300) чел;
  • танков - 10303 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 21423 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 24346 (+75) ед;
  • РСЗО - 1313 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1103 (+1) ед;
  • самолетов - 370 (+0) ед;
  • вертолетов - 331 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28801 (+198);
  • крылатые ракеты - 3121 (+1);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40205 (+134) ед;
  • специальная техника - 3775 (+2).

Потери россиян

Напомним, в сутки с 9 на 10 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 40 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство противовоздушной обороны, 241 дрон и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.

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