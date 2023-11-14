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Танки Leopard, вантажівки та патрони: Німеччина передала Україні пакет допомоги

Фото: Німеччина передала Україні танки Leopard 1A5 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Німеччини.

До пакету увійшли зокрема:

  • 10 танків Leopard 1A5
  • 14 автомобілів Bandvagn 206
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
  • 1 танк Winsent 1 для розмінування
  • 10 БПЛА VECTOR
  • 14 наземних оглядових радарів GO12
  • 3 машини охорони кордону
  • 4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи
  • 16 вантажівок Zetros
  • 13 вантажівок MAN TGS
  • 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.

Напередодні стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку

Як заявив на речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.

Він зазначив, що IRIS-Т – найновіші комплекси, які є у ЗСУ на озброєнні та які Німеччина виробляє для України. І незважаючи на те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними і дуже потужними комплексами.

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Танк Leopard