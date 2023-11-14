Танки Leopard, вантажівки та патрони: Німеччина передала Україні пакет допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Німеччини.
До пакету увійшли зокрема:
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.
Напередодні стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку
Як заявив на речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.
Він зазначив, що IRIS-Т – найновіші комплекси, які є у ЗСУ на озброєнні та які Німеччина виробляє для України. І незважаючи на те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними і дуже потужними комплексами.