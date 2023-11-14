RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танки Leopard, грузовики и патроны: Германия передала Украине пакет помощи

Фото: Германия передала Украине танки Leopard 1A5 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.

В пакет вошли в частности:

  • 10 танков Leopard 1A5
  • 14 автомобилей Bandvagn 206
  • 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance
  • 1 танк Winsent 1 для разминирования
  • 10 БПЛА VECTOR
  • 14 наземных радаров GO12
  • 3 машины охраны границы
  • 4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа
  • 16 грузовиков Zetros
  • 13 грузовиков MAN TGS
  • 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружений.

Накануне стало известно, что до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой

Как заявил на спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 дополнительно отправит Украине усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой.

Он отметил, что IRIS-Т - новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении и которые Германия производит для Украины. И несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танк Leopard