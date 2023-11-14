Системи IRIS-Т від Німеччини - дуже потужна річ, посилять нашу ППО, - Ігнат

Системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні, - надзвичайно потужна річ. Вони посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Додаткові системи IRIS-Т прийдуть. Як сказав німецький посол, вони до кінця року будуть поставлені. І це доволі гарна для нас інформація", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що IRIS-Т - найновіші комплекси, які є в ЗСУ на озброєнні, і які Німеччина виготовляє для України. І попри те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними й дуже потужними комплексами.

"Тобто два підрозділи із радаром, командним пунктом та пусковими установками, які йдуть у складі зенітно-ракетного підрозділу. Як кажуть на Заході - батарея, а у нас - дивізіон. І це власне такі два підрозділи посилять той чи інший напрямок. Це надзвичайно потужна річ", - наголосив речник.

Німеччина до кінця року відправить Україні ще дві системи IRIS-Т

Вчора стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку. Про це розповів посол Німеччини в Україні Марті Єґер.

Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На думку посла, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги . Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.