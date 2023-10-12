UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танки і не тільки. ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Авдіївському напрямку за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки. Також було ліквідовано десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.

Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:

  • п’ять танків;
  • одна БМП;
  • один БТР;
  • один бронеавтомобіль "Тигр";
  • десятки одиниць живої сили противника.

"Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами", - додали військові.

Ситуація в Авдіївці

Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки.

Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни. Зазначимо, що росіяни намагаються оточити місто.

У ЗСУ вважають, що таким чином загарбники хочуть отримати хоч якусь знакову "перемогу" та переломити хід бойових дій.

Чому росіяни штурмують "брами до Донецька" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвдіївкаЗбройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні