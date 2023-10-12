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Танки и не только. ССО показали видео уничтожения вражеской техники возле Авдеевки

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Авдеевском направлении за последние сутки уничтожили восемь единиц тяжелой техники. Также были ликвидированы десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Авдеевка: за сутки воины ССО уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов. Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны сорвали планы сумасбродного врага, отбили все атаки и удержали позиции. Одними из первых в бой вступили воины ССО.

По состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го полка ССО уничтожено:

  • пять танков;
  • одна БМП;
  • один БТР;
  • один бронеавтомобиль "Тигр";
  • десятки единиц живой силы противника.

"Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами", - добавили военные.

Ситуация в Авдеевке

В последние дни российские военные существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки.

Вражеские атаки по городу называют величайшим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала полномасштабной войны. Отметим, что россияне пытаются оцепить город.

В ВСУ считают, что таким образом захватчики хотят получить хоть какую-нибудь знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.

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