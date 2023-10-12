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Танки і не тільки. ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки

Донецька область, Четвер 12 жовтня 2023 17:54
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Танки і не тільки. ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Авдіївському напрямку за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки. Також було ліквідовано десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.

Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:

  • п’ять танків;
  • одна БМП;
  • один БТР;
  • один бронеавтомобіль "Тигр";
  • десятки одиниць живої сили противника.

"Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами", - додали військові.

Ситуація в Авдіївці

Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки.

Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни. Зазначимо, що росіяни намагаються оточити місто.

У ЗСУ вважають, що таким чином загарбники хочуть отримати хоч якусь знакову "перемогу" та переломити хід бойових дій.

Чому росіяни штурмують "брами до Донецька" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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