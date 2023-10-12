Танки і не тільки. ССО показали відео знищення ворожої техніки біля Авдіївки
Українські воїни на Авдіївському напрямку за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки. Також було ліквідовано десятки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.
Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:
- п’ять танків;
- одна БМП;
- один БТР;
- один бронеавтомобіль "Тигр";
- десятки одиниць живої сили противника.
"Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами", - додали військові.
Ситуація в Авдіївці
Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки.
Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни. Зазначимо, що росіяни намагаються оточити місто.
У ЗСУ вважають, що таким чином загарбники хочуть отримати хоч якусь знакову "перемогу" та переломити хід бойових дій.
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