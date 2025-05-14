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Танки і спецназ: Кім Чен Ин перевірив боєготовність армії КНДР

КНДР, Середа 14 травня 2025 05:02
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Танки і спецназ: Кім Чен Ин перевірив боєготовність армії КНДР Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Північнокорейський лідер випробував армію в стресових умовах, зробивши акцент на ролі командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (ЦТАК).

Зазначається, що Кім Чен Ин відвідав комплексні навчання танкових військ і спецназу.

У рамках тренувань підрозділи спецназу відпрацьовували тактичні маневри, а пізніше відбулися змагання танкових екіпажів.

Кім зазначив, що такі навчання покликані "підвищити провідну роль, самостійність та ініціативність командирів".

"Сучасна війна є протистоянням військових кадрів, мозковою битвою командирів, і для надійного збереження і зміцнення якісної переваги нашої армії, необхідно організувати всі бойові навчання на основі принципу підвищення провідної ролі, самостійності та ініціативності командирів, інтенсивно вести практичні мозкові та дієві навчання", - зазначив Кім Чен Ин.

Участь військ КНДР у війні

Наприкінці квітня Пхеньян уперше визнав відправку своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Розвідка Південної Кореї встановила, що загалом на боці Росії воюють 15 тисяч солдатів КНДР, які виконують бойові завдання в Курській області.

Кім Чен Ин вважає виправданою участь військових своєї країни у війні, назвавши це захистом "братньої нації".

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов підтвердив участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.

11 травня участь військових КНДР у війні також побічно підтвердив російський диктатор Володимир Путін.

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