Танки і спецназ: Кім Чен Ин перевірив боєготовність армії КНДР
Північнокорейський лідер випробував армію в стресових умовах, зробивши акцент на ролі командирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (ЦТАК).
Зазначається, що Кім Чен Ин відвідав комплексні навчання танкових військ і спецназу.
У рамках тренувань підрозділи спецназу відпрацьовували тактичні маневри, а пізніше відбулися змагання танкових екіпажів.
Кім зазначив, що такі навчання покликані "підвищити провідну роль, самостійність та ініціативність командирів".
"Сучасна війна є протистоянням військових кадрів, мозковою битвою командирів, і для надійного збереження і зміцнення якісної переваги нашої армії, необхідно організувати всі бойові навчання на основі принципу підвищення провідної ролі, самостійності та ініціативності командирів, інтенсивно вести практичні мозкові та дієві навчання", - зазначив Кім Чен Ин.
Участь військ КНДР у війні
Наприкінці квітня Пхеньян уперше визнав відправку своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.
Розвідка Південної Кореї встановила, що загалом на боці Росії воюють 15 тисяч солдатів КНДР, які виконують бойові завдання в Курській області.
Кім Чен Ин вважає виправданою участь військових своєї країни у війні, назвавши це захистом "братньої нації".
Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов підтвердив участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.
11 травня участь військових КНДР у війні також побічно підтвердив російський диктатор Володимир Путін.
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