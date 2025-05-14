Танки и спецназ: Ким Чен Ын проверил боеготовность армии КНДР

Северокорейский лидер испытал армию в стрессовых условиях, сделав акцент на роли командиров.

"Современная война является противостоянием военных кадров, мозговой битвой командиров, и для надежного сохранения и укрепления качественного перевеса нашей армии, необходимо организовать все боевые учения на основе принципа повышения ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров, интенсивно вести практические мозговые и действенные учения", - отметил Ким Чен Ын.

Ким отметил, что такие учения призваны "повысить ведущую роль, самостоятельность и инициативность командиров".

В рамках тренировок, подразделения спецназа отрабатывали тактические маневры, а позже прошли соревнования танковых экипажей.

Отмечается, что Ким Чен Ын посетил комплексные учения танковых войск и спецназа.

Участие войск КНДР в войне

В конце апреля Пхеньян впервые признал отправку своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Разведка Южной Кореи установила, что в целом на стороне России воюют 15 тысяч солдат КНДР, которые выполняют боевые задачи в Курской области.

Ким Чен Ын считает оправданным участие военных своей страны в войне, назвав это защитой "братской нации".

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины.

11 мая участие военных КНДР в войне также косвенно подтвердил российский диктатор Владимир Путин.

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