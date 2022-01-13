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Танки, "Грады", минометы: ОБСЕ обнаружила скопление техники оккупантов на Донбассе

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Украина, Четверг 13 января 2022 03:28
Танки, "Грады", минометы: ОБСЕ обнаружила скопление техники оккупантов на Донбассе Фото: боевики выставили танки, "Грады", минометы на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе выставили десятки единиц военной техники, среди которой танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки. Технику оккупантов обнаружили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 12 января.

Три реактивные системы залпового огня "Град" оккупанты разместили на полигоне возле н. п. Мирное недалеко от Луганска. Их обнаружил беспилотник ОБСЕ.

Также оккупанты разместили военную технику за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее - 67 танков, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек и 3 миномета.

На полигоне недалеко от н. п. Круглик боевики разместили 30 танков. Из них 14 единиц - это танки типа Т-64 и 10 танков Т-72Б - обнаружил беспилотник ОБСЕ. Еще 6 танков неустановленного типа в этом же районе обнаружил патруль ОБСЕ.

На полигоне вблизи н. п. Мирное боевики разместили 8 самоходных гаубиц "Гвоздика" (122 мм), 12 буксируемых гаубиц "Лягушка" (122 мм), 6 противотанковых пушки "Рапира" (120 мм), 3 миномета "Сани" (120 мм) и 37 танков (Т-64 - 29 ед., Т-72 - 8 ед.).

Также отмечается, что в этом же районе ОБСЕ обнаружила 53 боевые бронированные машины.

Напомним, что Россия перебрасывает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения пока неизвестен.

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