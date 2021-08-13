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Танки, гаубицы и БМП: боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области

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Украина, Пятница 13 августа 2021 04:07
Танки, гаубицы и БМП: боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области Фото: боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. Беспилотники наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 12 августа.

ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка в Донецкой области.

Речи идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 "Гвоздика" и танках Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 ед) и неустановленного типа (3 ед.).

Кроме того, в зоне безопасности наблюдатели заметили БМП, которые разместили оккупанты.

"На вышеупомянутом полигоне возле Новоселовки наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Напомним, что ТКГ сообщила об обострении ситуации на Донбассе. Там усилились обстрелы боевиков, в результате которых страдают украинские военные и местные жители.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель и был ранен украинский воин. Оккупанты обстреливают нашу территорию из артиллерийских систем 122-го калибра.

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