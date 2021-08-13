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Танки, гаубиці та БМП: бойовики розміщують важку військову техніку в Донецькій області

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 04:07
Танки, гаубиці та БМП: бойовики розміщують важку військову техніку в Донецькій області Фото: бойовики розміщують важку військову техніку в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі розміщують важку військову техніку в порушення всіх домовленостей. Безпілотники спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили танки, гаубиці й БМП в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 12 серпня.

ОБСЄ зафіксувала 3 гаубиці і 15 танків, розміщених в порушення ліній відведення на полігоні біля н.п. Новоселівка в Донецькій області.

Мова йде про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1" Гвоздика " і танки Т-72 (10 од.), Т-64 (2 од) і невстановленого типу (3 од.).

Крім того, в зоні безпеки спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти.

"На вищезгаданому полігоні біля Новоселівки спостерігачі бачили 7 бойових машин піхоти", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Нагадаємо, що ТКГ повідомила про загострення ситуації на Донбасі. Там посилилися обстріли бойовиків, в результаті яких страждають українські військові та місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув мирний житель і був поранений український воїн. Окупанти обстрілюють нашу територію з артилерійських систем 122-го калібру.

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