Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", один военный ранен

В четверг, 12 августа, вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил .

Так, оккупационные войска открывали огонь вблизи поселка Пески. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также неподалеку Новомихайловки российские наемники обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение, после чего его доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого воина оценивается как средней тяжести.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинской защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.