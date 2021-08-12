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В ТКГ назвали причины обострения на Донбассе

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Киев, Четверг 12 августа 2021 12:53
В ТКГ назвали причины обострения на Донбассе Фото: в ТКГ объяснили обострение ситуации на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе усилились обстрелы боевиков, в результате которых есть погибшие и раненые украинские военные, а также местные жители. В Трехсторонней контактной группе назвали причины обострения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша в эфире "Украина 24".

По словам Гармаша, есть несколько факторов обострения ситуации на Востоке Украины.

"Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", - сказал представитель ТКГ.

Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в частности в геополитике, сообщил он.

Также Гармаш сообщил, что второй фактор - внутрироссийский.

"Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию", - отметил он.

По его словам, на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии.

"И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России, - ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий", - заявил Гармаш.

Напомним, оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный.

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