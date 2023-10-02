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Танки, гармати й не тільки. "Армія дронів" знищила рекордну кількість техніки РФ

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 13:47
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Танки, гармати й не тільки. "Армія дронів" знищила рекордну кількість техніки РФ Фото: "Армія дронів" знищила рекордну кількість техніки РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українська "Армія дронів" минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"У росіян - мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти - менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах", - написав Федоров.

За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої - 33 танки, 41 вантажівка й багато іншого обладнання.

Танки, гармати й не тільки. &quot;Армія дронів&quot; знищила рекордну кількість техніки РФ

Фото: втрати Росії за тиждень (facebook.com/mykhailofedorov)

"Армія дронів"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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