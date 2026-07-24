Танки догорають в полях Донбасу. Прикордонники зірвали прорив РФ під Добропіллям (відео)

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч своїх військових у війні проти України.

За його словами, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.