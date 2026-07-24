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Танки догорають в полях Донбасу. Прикордонники зірвали прорив РФ під Добропіллям (відео)

10:50 24.07.2026 Пт
1 хв
Це була одна з наймасштабніших спроб танкового прориву
aimg Тетяна Степанова
Фото: прикордонники зупинили масований наступ РФ на Добропільському напрямку (Getty Images)

Прикордонники підрозділу "Фенікс" зупинили масований танковий наступ росіян на Добропільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як повідомляється, на Добропільському напрямку окупанти здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву.

Прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий штурм.

Українські бійці знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки "Град" та ліквідували кілька десятків окупантів.

"Уся броньована "велич" залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини", - зазначили прикордонники.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч своїх військових у війні проти України.

За його словами, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

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ДПСУВійна в УкраїніПрикордонники